В России еще не созрели для раздельного сбора мусора — эксперт

Махачкала, , 19:09 — REGNUM Не все жители России готовы к системе раздельного сбора мусора. И даже при создании всей необходимой инфраструктуры и наличия нужного количества заводов по его переработке проблема останется не решённой ещё долгие годы. Такой прогноз даёт член общественной организации «Экологи Дагестана» Гульнара Омарова.

Активистка согласна с президентом России Владимиром Путиным, который на пресс-конференции 20 декабря заявил, что «мусорная» проблема в стране копилась десятилетиями.

«Как сказал Владимир Владимирович, мы привыкли сбрасывать свой мусор в ямы. Нужно поменять отношение людей к этому. Нужно призывать, убеждать, возможно, наказывать. И на это, я думаю, уйдут годы, — высказала свою точку зрения собеседница. — Я не была во всех регионах России, но живя в Дагестане, могу сказать, что здесь многие ещё не приучили себя доносить свой мусор до обычного контейнера. О каком раздельном сборе может идти речь? Мы не созрели для этого».

Напомним, отвечая на вопрос журналиста из Челябинской области об отсутствии в России условий для раздельного сбора мусора, Владимир Путин сказал, что в стране нужно выстроить целую индустрию переработки отходов. Для того, по словам политика, необходимо ликвидировать несанкционированные свалки и построить мусороперерабатывающие предприятия — минимум 200.

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