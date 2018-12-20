В Свердловской области осталось около 900 обманутых дольщиков

Екатеринбург, , 18:32 — REGNUM В Свердловской области за 2018 год сократилось количество обманутых дольщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

По оценке областного минстроя, к концу года новое жильё получат 2400 человек. Всего к 1 декабря было сдано шесть долгостроев, ключи получили более 1,5 тыс. дольщиков. Ещё пять домов запланированы к заселению на декабрь. Часть уже заселена. Ключи получили дольщики из Арамиля и посёлка Кольцово.

Таким образом, в реестре обманутых дольщиков остаются 900 человек. Полностью решить эту проблему власти собираются к 2020 году.