Псковичей вдохновили слова Путина о подвиге 6-й роты

Псков, , 17:20 — REGNUM В Псковской области обрадовались словам президента России Владимира Путина о подвиге легендарной 6-й роты во время боевых действий в Чечне в марте 2000 года. Отвечая на вопрос о молодёжи, президент сказал:

«Когда мне говорят о молодёжи, я все время вспоминаю некоторые трагические и героические страницы из современной истории нашего государства. Давайте вспомним роту десантников, шестая рота. Прямо со школьной скамьи мальчишки попали на войну. 96 молодых парней против двух тысяч. В живых остались шестеро. Почти трое суток бой шел. Несколько раз переходил в рукопашную: дрались сапёрными лопатами, ножами. Вот — герои, вот — молодёжь: ребята 19−20 лет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году пройдут памятные мероприятия в честь 20-летия подвига десантников шестой парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

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Псковские десантники под командованием подполковника Марка Евтюхина у высоты 776 с 29 февраля по 1 марта 2000 года сражались с бандой боевиков под руководством главарей Шамиля Басаева и Хаттаба. По разным данным, были уничтожены от 400 до 700 боевиков. В бою погибли 84 человека. В живых осталось только шестеро. За проявленное мужество и героизм 22 десантника были удостоены звания Героя России. 21 человек получил это звание посмертно. Еще 68 солдат и офицеров (из них 63 посмертно) были награждены орденом Мужества.

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