Все школы Москвы охвачены проектом МЭШ

Москва, , 17:13 — REGNUM Проектом «Московская электронная школа» охвачены все школы Москвы, сообщил 20 декабря руководитель департамента образования и науки Москвы Исаак Калина, передаёт ТАСС.

По его словам, все школы обеспечены оборудованием — компьютерами, интерактивными столами и досками.

«У нас школьных зданий чуть более полутора тысяч. Коллеги в оставшиеся 10 дней года все завершают, можно говорить о том, что все школы охвачены проектом», — заявил Калина.

Проект МЭШ стартовал в 2016 году. По нему часть знаний передаётся ребёнку в электронном виде. Также ведутся электронные дневники.

Часть родителей жалуется на вредные последствия работы с электронным оборудованием, из-за чего дети вынуждены обращаться к врачам. Некоторые сомневаются, что используемая в обучении техника достаточно проверена.

ИА REGNUM обращалось в департамент образования с вопросом о том, проводились ли медицинские и психологические исследования перед запуском проекта, однако в установленный срок ответа не получило.

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