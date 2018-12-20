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Средняя зарплата учителя в Москве составила 108 тысяч рублей

Общество

Калина напомнил о жалобах учителей на низкие зарплаты

Москва, 20 декабря 2018, 16:53 — REGNUM  В Москве средняя зарплата учителя составляет почти 108 тысяч рублей, сообщил 20 декабря руководитель департамента образования и науки Москвы Исаак Калина, передаёт агентство «Москва».

Калина напомнил о жалобах учителей на низкие зарплаты и признал, что они были обоснованными.

«Но сегодня мы все реже сталкиваемся с какими-либо жалобами по поводу низких зарплат. Сегодня месячная зарплата московских учителей по итогам 11 месяцев 2018 года составляет 107,6 тысяч рублей», — сказал он.

Он напомнил о доходах педагогов в предыдущие годы. В 2016 году средняя зарплата учителя в столице составляла 77,6 тысяч рублей, в 2017 году — 85,9 тысяч рублей.

Калина назвал серьёзным финансирование всех московских школ.

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Зарплаты педагогов
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