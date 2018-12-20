Сбербанк по ошибке отправил деньги не туда и отказался их возвращать

Москва, , 16:14 — REGNUM Пользовательница развлекательного сообщества «Пикабу» рассказала историю о том, как Сбербанк по ошибке отправил её деньги другому человеку и отказался возвращать их. Получатель оказалась полной тёзкой автора поста с таким же номером телефона, передает корреспондент ИА REGNUM.

Галина рассказала, что однажды знакомая возвращала ей долг в размере 750 рублей через приложение «Сбербанк Онлайн» по номеру телефона, привязанному к карте. Не получив перевод, спустя несколько дней девушка попросила должницу обратиться в банк. Там ей подтвердили, что средства перечислены, и предоставили выписку, в которой получателем числится клиентка Сбербанка с такими же инициалами и первой буквой фамилии, как у Галины. Однако номер карты отличался.

Женщина вновь обратилась в Сбербанк, где ей ответили, что деньги действительно перечислили другому человеку. Чтобы вернуть перевод, Галине посоветовали вновь обратиться в банк.

«Мобильным банком» пользуется человек, которого зовут так же и у него такой же номер телефона. И деньги на счету у него, извините за неудобства», — пишет Галина.

Тогда они со знакомой попытались отменить операцию и перевести деньги правильному получателю. На это в банке заявили, что отменить перевод без согласия третьего лица не могут, так же как и предоставить более детальную информацию о нем, сославшись на закон о банковской тайне.

«Это просто гениально. То есть Сбербанк может отправить ваши деньги кому угодно и вернуть вы их потом не сможете. Браво, Сбербанк», — заключила Галина.

Пост вызвал широкий резонанс на «Пикабу» и набрал более тысячи комментариев. Пользователи поделились своим печальным опытом по привязке номера телефона к карте. Так, один из юзеров рассказал, что потерял 40 тыс. рублей, так как по ошибке перевел деньги на свой второй номер. Оказалось, что некий пользователь «Мобильного банка» привязал его к своей карте. Вернуть деньги, по словам пользователя, не удалось, так как банк не может разглашать информацию о получателе.

Напомним, ранее Сбербанк ограничил переводы средств по номеру телефона на кредитные карты. Как пояснили в пресс-службе банка, к введению такого ограничения подтолкнули жалобы клиентов на случайные переводы средств на кредитную карту.

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