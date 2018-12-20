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Новогоднего корпоратива в Госдуме не будет

Общество

«Парламентарии выехали в регионы»

Москва, 20 декабря 2018, 16:05 — REGNUM  В Госдуме новогоднего корпоратива не будет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря, об этом заявила журналистам глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия»).

«Новогоднего корпоратива в Государственной думе не запланировано и не будет», — заявила Савастьянова.

Осенняя сессия Государственной думы закончилась, но это не означает, что у депутатов начались каникулы, отметила она.

«Мы продолжаем свою работу, парламентарии выехали в регионы, чтобы до конца года успеть завершить запланированные дела для своих избирателей», — сказала глава комитета Госдумы.

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