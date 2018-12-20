Студентка из США проучила своего преподавателя, создав вирусный ролик

Спрингфилд, США, , 16:03 — REGNUM Ученица профессора Государственного университета Миссури Эндрю Клайна проучила своего преподавателя. Она сделала его задание по созданию вирусного ролика, которое он сам считал невыполнимым. Об этом сообщило издание Springfield Business Journal.

https://twitter.com/sydneyarlt/status/1070436108293562368

Студентка по имени Сидни Арлт после получения задания опубликовала в Twitter небольшое видео с полупустым классом, в котором студенты и сам преподаватель сидят в колпаках Санта Клауса. В комментарии к нему она написала: «Мой профессор устроил вечеринку вместо итогового экзамена, но никто не пришел». С момента публикации видео набрало более 7,9 млн просмотров и более 344 тыс. лайков.

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Напомним, в октябре 2018 года в соцсети появилась фотография Джастина Бибера, на которой он поедал буррито (блюдо мексиканской кухни) сбоку. Многие пользователи интернета посчитали это странным. Снимок молниеносно разлетелся по сети, его показали несколько телеканалов. Позже выяснилось, что фото оказалось фейком, его создатели выпустили на YouTube саморазоблачающий видеоролик.

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