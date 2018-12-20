Налог на квартиры вырастет в 2019 году на Среднем Урале

Екатеринбург, , 16:08 — REGNUM У жителей Свердловской области вырастет налог на недвижимое имущество в 2019 году. Об этом заявила замглавы свердловского управления Федеральной налоговой службы Марина Рябова на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Налог на имущество физических лиц будет расти пропорционально коэффициенту-дефлятору», — сказала Рябова.

Представитель УФНС уточнила, что в 2019 году данный налог будут рассчитываться еще по инвертаризационной стоимости, а переход на расчет по кадастровой стоимости будет осуществлен только с 2020 года.

Напомним, регионы стали переходить на новую систему расчета налога с 2015 года. Так, переход уже осуществили Тюменская область и Пермский край.

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