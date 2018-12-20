Ярославская сельхозакадемия вступила в Союз органического земледелия

Ярославль, , 15:53 — REGNUM Ярославская государственная сельскохозяйственная академия получила свидетельство о приёме в состав Союза органического земледелия, сообщает 20 декабря пресс-служба вуза.

Документ подписан председателем правления Союза Сергеем Коршуновым. Отмечается, что членство в организации позволит академии принимать участие в выработке консолидированных решений и координировании действий «в сфере устойчивого развития органического сельского хозяйства в России», а также «станет дополнительным стимулом продвижения идеологии и технологий органического сельского хозяйства в Ярославской области».

Союз органического земледелия — некоммерческое объединение, миссией которого является содействие устойчивому развитию органического (экологического) сельского хозяйства, для улучшения экономического и социального положения сельских территорий. Офис расположен в Москве.

Ранее председатель агрокомитета Национальной технологической палаты РФ, руководитель отдела агротехнологий Российского казачества, генеральный директор группы компаний «Биоцентр» Александр Харченко сообщал, что органическое направление не решит проблем российского земледелия.

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