Четверг, 20 Декабря 2018 года
17:35:02 МСК

654 района в Индонезии подвержены негативному влиянию наркотиков — СМИ

Общество

Национальное агентство по наркотикам Индонезии создает программы по борьбе с наркотиками в 55 населенных пунктах

Джакарта, 20 декабря 2018, 16:14 — REGNUM  Национальное агентство по наркотикам в Индонезии выявило 654 критичных района и создает программы по борьбе с наркотиками в 55 населенных пунктах, а именно в 36 городах и 19 сельских районах, сообщает Antaranews.

Национальное агентство по борьбе с наркотиками совместно с министерством внутренних дел Индонезии проводят кампанию по прекращению потребления наркотических средств.

«Ожидается, что благодаря этой программе сообщество больше не будет сажать марихуану, а заменят ее легальными растениями», — заявил глава агентства по борьбе с наркотиками Пол Херу Винарко.

По всей стране идет призыв к созданию чистой среды, свободной от наркотиков, в том числе путем проведения тестирования на наркотики.

Известно, что в 2018 году в стране было проверено около 298 тыс. человек. Около 15 тыс. граждан в этом году были вылечены государственными реабилитационными учреждениями и общественными компонентами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительства Индонезии и Марокко заключили пять меморандумов о взаимопонимании в пяти областях сотрудничества, включая борьбу с наркотиками.

Читайте также: Индонезия и Марокко заключили пять меморандумов о взаимопонимании

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить