654 района в Индонезии подвержены негативному влиянию наркотиков — СМИ

Джакарта, , 16:14 — REGNUM Национальное агентство по наркотикам в Индонезии выявило 654 критичных района и создает программы по борьбе с наркотиками в 55 населенных пунктах, а именно в 36 городах и 19 сельских районах, сообщает Antaranews.

Национальное агентство по борьбе с наркотиками совместно с министерством внутренних дел Индонезии проводят кампанию по прекращению потребления наркотических средств.

«Ожидается, что благодаря этой программе сообщество больше не будет сажать марихуану, а заменят ее легальными растениями», — заявил глава агентства по борьбе с наркотиками Пол Херу Винарко.

По всей стране идет призыв к созданию чистой среды, свободной от наркотиков, в том числе путем проведения тестирования на наркотики.

Известно, что в 2018 году в стране было проверено около 298 тыс. человек. Около 15 тыс. граждан в этом году были вылечены государственными реабилитационными учреждениями и общественными компонентами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительства Индонезии и Марокко заключили пять меморандумов о взаимопонимании в пяти областях сотрудничества, включая борьбу с наркотиками.

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