В Москве установили тарифы на газ на первое полугодие 2019 года

Москва, , 16:30 — REGNUM В Москве установили тарифы на газ для населения на первое полугодие 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития города Москвы 20 декабря. Они будут действовать с 1 января по 30 июня 2019 года.

Сейчас ставка тарифа составляет 6 рублей 63 копейки за куб. м. С 1 января 2019 года тариф возрастёт на 11 копеек до 6 рублей 74 копеек.

Напомним, индексация тарифа на газ и другие коммунальные услуги в 2019 году будет происходить в два этапа: с 1 января и 1 июля. Это связано с увеличением ставки налога на добавленную стоимость.