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В регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение из-за мороза

Общество

В Восточно-Казахстанской области ожидается понижение температуры до 33-38 градусов мороза

Астана, 20 декабря 2018, 15:51 — REGNUM  На 21 и 22 декабря в четырех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за морозов, сообщили 20 декабря в республиканском государственном предприятии «Казгидромет».

В Восточно-Казахстанской области ожидается понижение температуры до 33−38 градусов мороза. В южной части Акмолинской области температура снизится до 30−33 градусов, в Карагандинской области — до 32−35 градусов.

В Астане столбики термометров опустятся до 30−32 градусов. Штормовое предупреждение также объявлено в Туркестанской области. В регионе скорость ветра достигнет 15−20 метров в секунду, а температура опустится до минус 7 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря в Алма-Атинской области Казахстана из-за непогоды перекрыли движение на двух участках дороги: Алма-Ата — Усть-Каменогорск и Талды-Курган — Капал.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алма-Атинской области ограничили движение автомобилей из-за непогоды

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