Путин не считает, что на ТВ есть место детям только славянской внешности

Москва, , 15:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что ему не кажется, что на отечественное телевидение пропускают людей только славянской внешности. Так глава государства прокомментировал высказывание корреспондента ГТРК «Дагестан» Елены Еськиной о том, что в такой многонациональной стране, как Россия, на экранах, в том числе в рекламных роликах, показывают преимущественно детей со светлыми глазами и волосами.

По мнению журналистки, на российском ТВ практически нет лиц, например, монголоидной расы. Между тем, Еськина напомнила, что, согласно данным переписи населения, в Российской Федерации проживают более 200 национальностей.

Владимира Путина, который не стал ничего добавлять к своему короткому ответу, поддержала ведущая «Первого канала» Марина Ким. Она, по словам журналистки, являясь представителем далеко не славянской внешности, уже не один год работает на российском телевидении, где ведет несколько передач.