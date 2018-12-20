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Москва встанет в 10-балльных пробках 26 декабря — ЦОДД

Общество

20 декабря в 15:30 в Москве сервис «Яндекс.Пробки» показывает пробки в 7 баллов

Москва встанет в 10-балльных пробках 26 декабря — ЦОДД
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пробки в Москве

Москва, 20 декабря 2018, 15:35 — REGNUM  В Москве ожидаются пробки в 10 баллов во время пика загруженности 26 декабря, сообщил руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Вадим Юрьев, передаёт 20 декабря агентство «Москва».

"Пик транспортной загруженности придется на 26 декабря, в день общероссийской новогодней ёлки. В этот день мы прогнозируем 10-балльные пробки», — заявил Юрьев.

Отметим, 20 декабря в 15:30 в Москве сервис «Яндекс.Пробки» показывает пробки в 7 баллов. В вечерний час пик прогнозируются 9 баллов. 10 баллов — максимальное значение шкалы.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва возглавляет рейтинг столиц Европы с худшими пробками на дорогах. По данным за 2017 год, водители в среднем проводят в заторах 91 час.

Читайте ранее в этом сюжете: Москва возглавила рейтинг столиц Европы с худшими пробками

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Автотранспортные проблемы Москвы
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