Силовые структуры Египта ликвидировали восьмерых террористов

Каир, , 15:34 — REGNUM Правоохранительные органы Египта уничтожили восьмерых боевиков, которые готовили ряд терактов против христиан во время праздников, заявил 20 декабря в МВД страны, сообщает американское агентство Associated Press.

Во внутриполитическом ведомстве подчеркнули, что помимо ликвидированных террористов, силам безопасности также удалось захватить четырех радикалов. Они принадлежат к вооруженному крылу группировки «Братья мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Террористы были ликвидированы в ходе двух боевых столкновениях. В МВД не стали уточнять, где именно произошли стычки.