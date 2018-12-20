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Силовые структуры Египта ликвидировали восьмерых террористов

Общество

Они планировали теракты во время праздников

Каир, 20 декабря 2018, 15:34 — REGNUM  Правоохранительные органы Египта уничтожили восьмерых боевиков, которые готовили ряд терактов против христиан во время праздников, заявил 20 декабря в МВД страны, сообщает американское агентство Associated Press.

Во внутриполитическом ведомстве подчеркнули, что помимо ликвидированных террористов, силам безопасности также удалось захватить четырех радикалов. Они принадлежат к вооруженному крылу группировки «Братья мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Террористы были ликвидированы в ходе двух боевых столкновениях. В МВД не стали уточнять, где именно произошли стычки.

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Политическая жизнь Египта
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