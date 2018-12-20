Новый гипермаркет и масштабное благоустройство: Во что превращают Балашиху?

Балашиха, Московская область, , 17:45 — REGNUM В подмосковной Балашихе открыли новый гипермаркет «Глобус». Это часть крупного городского проекта благоустройства территории вдоль реки Пехорка Балашихинского района, протяженность которой составит примерно примерно 24 км. Что изменилось в городе и как теперь выглядит прибрежная территория в фоторепортаже ИА REGNUM.

На открытии гипермаркета присутвовали глава Балашихи Сергей Юров, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов («Единая Россия»), управляющий гипермаркетом «Глобус» Владимир Исаев, руководитель международной сетью гипермакетов «Глобус» Томас Брух.

Администрация города отметила, что это важное и значимое для Балашихи событие, так как создается сразу 700 рабочих мест. Строительство гипермаркета осуществляла международная команда. По словам Бруха, строительство осуществили в срок, также планируется реализовать еще два подобных проекта в Саларьево и р-не Камунарка.

Также планируется продолжить благоустраивать набережную. В центре, где река проходит по парку «Пехорка» уже преобразили часть берега, установили скамейки, поставили декоративные заборы и высадили цветы. Весной и осенью 2018 года провели работы по очистке дна реки.

Территорию долины реки Пехора планируется облагоустроить в течении пяти лет, общая протяженность набережной составит 24 км. Здесь также появится велосипедная дорожка, по которой вдоль реки можно будет добраться с одного края областного района до другого. Также обустроены подъездные дороги для автомобилей. К гипермаркету ходят бесплатные автобусы от метро и от центра Балашихи. Стоит лишь отметить, что на остановках старые неудобные лестницы в виде деревянных настилов.

Специально посторен воздушные переход через Горьковское шоссе и перенесена ближе к гипермаркету остановка. Лифт на воздушном переходе пока не работает, но он все-таки есть в отличии от подобного моста напротив перинатального центра Балашихи — там лифта не предусмотрели.

Также обращает внимание насыпь, которую сделали выравнивая площадку до горизонтальной: со стороны она выглядит земляным валом. Не понятно, насколько из-за этого измениться пойма реки Пехорка и как это скажется на речных обитателях и прибрежной флоре и фауне. В целом, проект красивый и масштабный. Хотя некоторые жители города высказывались против строительства и благоустройства, так как набережная «выглядит искусственной». Выступающие за проект отмечают, что, наоборот, город преображается к лучшему и им хочется дальнейших изменений.

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