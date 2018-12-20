В столице Иордании появилась улицы Астаны

Амман, , 15:37 — REGNUM Одной из центральных улиц столицы Иордании — Аммана присвоено имя столицы Казахстан — Астана, сообщили 20 декабря в пресс-службе акимата (администрации) Астаны.

Аким (глава) казахстанского города Бахыт Султанов и мэр Аммана Юсуф аль-Шауариба приняли участие в торжественной церемонии открытия улицы. Столицы Казахстана и Иордании являются городами побратимами.

Султанов заявил, что открытие улицы даст новый импульс жителям двух стран к дальнейшему сближению. В Аммане также есть улица имени Нурсултана Назарбаева.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ратифицировал соглашение с Иорданией о сотрудничестве в области гражданской обороны.

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