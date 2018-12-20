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В столице Иордании появилась улицы Астаны

Общество

Столицы Казахстана и Иордании являются городами побратимами

Амман, 20 декабря 2018, 15:37 — REGNUM  Одной из центральных улиц столицы Иордании — Аммана присвоено имя столицы Казахстан — Астана, сообщили 20 декабря в пресс-службе акимата (администрации) Астаны.

Аким (глава) казахстанского города Бахыт Султанов и мэр Аммана Юсуф аль-Шауариба приняли участие в торжественной церемонии открытия улицы. Столицы Казахстана и Иордании являются городами побратимами.

Султанов заявил, что открытие улицы даст новый импульс жителям двух стран к дальнейшему сближению. В Аммане также есть улица имени Нурсултана Назарбаева.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ратифицировал соглашение с Иорданией о сотрудничестве в области гражданской обороны.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев подписал соглашение с Иорданией о гражданской обороне

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Политическая жизнь Казахстана
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