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Вестибюль станции «Мнёвники» в Москве оформят в виде атриума

Общество

У «Мнёвников» будет два вестибюля с выходами к будущей застройке района Хорошёво-Мнёвники

Москва, 20 декабря 2018, 15:23 — REGNUM  Вестибюли станции «Мнёвники» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена оформят в стилистике старых станций столичной подземки, сообщил журналистам 20 декабря начальник управления строительства метрополитена департамента строительства Москвы Александр Филиппов.

По его словам, у «Мнёвников» будет два вестибюля с выходами к будущей застройке района Хорошёво-Мнёвники.

«Один из них выполнят в виде атриума с дневным освещением, в стилистике старых станций московской подземки», — заявил он.

Саму станцию «Мнёвники» оформят в стиле авангард. По словам Филлипова, архитекторы вдохновились работами художника Казимира Малевича. В центральной части платформы появится арка с колоннами ярко-красного цвета, похожая на картину «Красный квадрат».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в Москве открыта станция метро «Беломорская».

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Москвы отрыл станцию метро «Беломорская»

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Строительство метрополитена
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