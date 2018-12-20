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Путин пообещал уделить внимание резонансному убийству в Дагестане

Общество

Два брата Гасангусейновых были убиты в августе 2016 года

Москва, 20 декабря 2018, 15:18 — REGNUM  Президент России Владимир Путин пообещал уделить внимание убийству братьев Гасангусейновых, вызвавшему резонанс в Дагестане. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции в Москве 20 декабря.

Глава государства пообещал дать поручение Следственному комитету в связи с громким убийством. Выяснилось, что братья-пастухи не были боевиками и не были причастны к незаконным вооруженным формированиям.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство Гасангусейна и Наби Гасангусейновых произошло 23 августа 2016 года в Шамильском районе Дагестана неподалеку от поселка Гоор-Хиндах, в районе, где проходила спецоперация силовиков. На момент гибели юношам было 17 и 19 лет.

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Пресс-конференция Владимира Путина
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