Путин пообещал уделить внимание резонансному убийству в Дагестане

Москва, , 15:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин пообещал уделить внимание убийству братьев Гасангусейновых, вызвавшему резонанс в Дагестане. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции в Москве 20 декабря.

Глава государства пообещал дать поручение Следственному комитету в связи с громким убийством. Выяснилось, что братья-пастухи не были боевиками и не были причастны к незаконным вооруженным формированиям.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство Гасангусейна и Наби Гасангусейновых произошло 23 августа 2016 года в Шамильском районе Дагестана неподалеку от поселка Гоор-Хиндах, в районе, где проходила спецоперация силовиков. На момент гибели юношам было 17 и 19 лет.

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