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Участник «банды ФСБ» получил 24 года строгого режима — СМИ

Общество

Ранее осужденный пошел на сделку со следствием и сознался в семи убийствах гастарбайтеров и таксистов

Екатеринбург, 20 декабря 2018, 15:06 — REGNUM  Бывший сотрудник управления ФСБ по Тюменской области, обвиненный в семи убийствах, признан виновным и приговорен к 24 годам колонии строгого режима. Об этом со ссылкой на решение Уральского окружного военного суда пишет 20 декабря «Коммерсантъ».

Отмечается, что кроме отбывания срока в местах лишения свободы бывший сотрудник спецслужбы обязан выплатить штраф в 500 тыс. рублей. Сообщается, что ранее осужденный пошел на сделку со следствием и сознался в семи убийствах гастарбайтеров и таксистов, совершенных в Тюмени.

Как сообщало ИА REGNUM, в уголовном деле «банды ФСБ» более десяти эпизодов убийств, совершённых в период с 2008 по 2016 год. Среди фигурантов дела — бывший сотрудник УФСБ по Тюменской области, тренер по самбо, снайпер, покончивший с собой в СИЗО, сотрудник полиции и неработающий житель Тюмени.

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