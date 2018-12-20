Путин о ФСИН: «Нужно повышать уровень гражданского контроля»

Москва, , 14:54 — REGNUM Ситуация в местах лишения свободы должна находиться под постоянным контролем прокуратуры. Об этом заявил в ходе итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отвечая на вопрос журналиста уральского издания Znak, глава государства подчеркнул, что, помимо надзорных органов, необходим контроль со стороны гражданского общества.

«Нужно совершенствовать эту систему и повышать уровень гражданского контроля», — заявил президент.

Владимир Путин отметил, что преступления в местах лишения свободы должны быть наказаны, и подчеркнул важность СМИ в данных вопросах.

Напомним, 20 декабря в Москве проходит 14-я традиционная итоговая пресс-конференция главы государства Владимира Путина. Отметим, что дольше всего итоговая пресс-конференция длилась в 2008 году. Тогда Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов практически в течение пяти часов.