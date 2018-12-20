Эксперты предупреждают руководство Эфиопии о неизбежности гражданской войны

Аддис-Абеба, , 17:30 — REGNUM Абраха Беляй, эфиоп по происхождению, политолог и владелец эфиопского новостного портала Ethiomedia.com, проживающий в Сиэтле, заявил о том, что лидеры оппозиционной партии Эфиопии Народный фронт освобождения Тыграй (НФОТ) готовят своих сторонников к полномасштабной гражданской войне против федерального правительства. Об этом эксперт заявил после возвращения из поездки в Тыграй для переговоров с руководством оппозиции. Кроме того, он заявил, что несмотря на заявления НФОТ о защите лишь этнических тыграйцев, оппозиционная группировка намерена провозгласить себя защитником всех угнетаемых властями граждан Эфиопии. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Borkena.

По словам г-на Беляя, председатель НФОТ и президент штата Тыграй Дебретисон Гемремайкл, недавно совершивший поездку по всем регионам Тыграя, призывал людей готовиться к неизбежной войне, хотя официальным поводом для его поездки было посещение строящихся в штате инвестиционных парков. Председатель НФОТ осуждал ход реформ премьер-министра Абия Ахмеда, заявляя, что федеральная система Эфиопии находится в стадии разложения, а конституция постоянно нарушается. Президент Тыграя также призывал жителей штата дать отпор угрозам слева и справа и спасти федеральную систему, за которую граждане Эфиопии заплатили очень много, что, по мнению политолога, может означать объявление войны центральной власти.

Некоторые оппозиционные политики из региона Тыграй также обеспокоены деятельностью НФОТ, направленной на мобилизацию населения, которое, по их словам, далеко от политики и вообще не подозревает о каких-либо изменениях во власти. Арегави Берхе был одним из основателей НФОТ более сорока лет назад, но отказался от него в 80-х годах после того, как поссорился с лидерами партии по политическим мотивам. Г-н Берхе заявил, что боится того, что население штата будет обмануто НФОТ и мобилизовано на войну, которая принесет лишь ущерб для всей страны.

Политолог г-н Беляй подчеркнул, что война — это путь к избавлению от вины перед населением для лидеров НФОТ из-за унизительного поражения, нанесенного им центральной властью страны, и они, похоже, способны мобилизовать весь Тыграй для этого.