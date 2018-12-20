Путин пояснил, кто решит судьбу Льва Пономарёва

Москва, , 14:49 — REGNUM В отношении Льва Пономарёва решение принято судом за призывы к несанкционированным акциям, заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я бы не хотел подвергать сомнению решения судебных органов РФ», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура РФ признала законным административный арест иностранного агента и правозащитника Льва Пономарёва за нарушение им порядка организации публичного мероприятия.

Напомним, Лев Пономарёв 25 октября в соцсети Facebook призвал граждан принять участие в публичном мероприятии на Лубянской площади в Москве 28 октября. При этом данное мероприятие не было согласовано с органами исполнительной власти города.

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