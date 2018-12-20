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Путин пояснил, кто решит судьбу Льва Пономарёва

Общество

Президент не хочет подвергать сомнению решения судебных органов

Путин пояснил, кто решит судьбу Льва Пономарёва
Уильям Хогарт. Суд. 1758

Москва, 20 декабря 2018, 14:49 — REGNUM  В отношении Льва Пономарёва решение принято судом за призывы к несанкционированным акциям, заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я бы не хотел подвергать сомнению решения судебных органов РФ», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура РФ признала законным административный арест иностранного агента и правозащитника Льва Пономарёва за нарушение им порядка организации публичного мероприятия.

Напомним, Лев Пономарёв 25 октября в соцсети Facebook призвал граждан принять участие в публичном мероприятии на Лубянской площади в Москве 28 октября. При этом данное мероприятие не было согласовано с органами исполнительной власти города.

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Пресс-конференция Владимира Путина
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