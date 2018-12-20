В индийском штате Бихар искоренят лихорадку дум-дум к 2020 году

Нью-Дели, , 20:52 — REGNUM Заместитель главного министра индийского штата Бихар Сушил Кумар Моди заявил о том, что местные власти смогут окончательно победить висцеральный лейшманиоз, или лихорадку дум-дум, к 2020 году. По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», с соответствующим заявлением индийский политик выступил на заседании Центра по контролю и профилактике заболеваний в Атланте, США.

Отвечая на вопросы журналистов, Сушил Кумар Моди особо отметил недавние успехи правительства Бихара в борьбе с данным заболеванием. Он сообщил, что за последние восемь лет число больных лихорадкой дум-дум в штате сократилось с 23 до 3 тысяч человек, или более чем в семь раз. Заместитель главного министра Бихара также сообщил, что в рамках борьбы с висцеральным лейшманиозом правительство штата предоставляет заболевшим не только бесплатную медицинскую помощь, но и единовременную выплату в размере 7000 рупий (99,58 долларов).

Отметим, что очагом лихорадки дум-дум в Индии является округ Саран, штат Бихар. По мнению экспертов, на данный округ приходится от 80% до 90% всех случаев заболевания висцеральным лейшманиозом по всей стране. Таким образом, искоренение лихорадки дум-дум в Бихаре является необходимым шагом для искоренения данной болезни во всей Индии.