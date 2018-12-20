Переход от аналогового ТВ должен переходить плавно – Путин

Москва, , 14:37 — REGNUM Переход от аналогового телевидения к цифровому в России должен происходить плавно и небольшими шагами. Об этом во время пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста рязанского телеканала. По словам главы государства, при переходе необходимо следить за тем, что происходит на территориях, а также помогать людям, которые не могут купить приставки за свои деньги.

«Я согласен, что это увеличит количество каналов другого качества. Я так же, как и вы, задаю им вопрос, не останутся ли маленькие деревушки без телевидения. Говорят, что нет. Поэтому договорились, что будет действовать очень аккуратно, двигаться небольшими шагами. Сейчас в Твери проходит такой эксперимент, потом у вас будет. В Твери нареканий нет, губернатор докладывает. Он проехал чуть ли не по всем населенным пунктам, внимательно сам за этим смотрит, будет оказывать всем поддержку, кто нуждается, для того чтобы переключиться на цифру, в том числе это касается и необходимых приборов», — сказал Владимир Путин.

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что окончательный переход на цифровой формат телевещания в России начнется с февраля 2019 года и продлится шесть месяцев.

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