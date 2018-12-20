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70% жителей Франции поддерживают движение «желтых жилетов» — опрос

Общество

Больше половины жителей Франции хотят продолжения мобилизации

70% жителей Франции поддерживают движение «желтых жилетов» — опрос
Thomas Bresson
Протест во Франции

Париж, 20 декабря 2018, 14:39 — REGNUM  Согласно опросу Elabe, 70% французов всё еще одобряют движение «желтых жилетов», сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что больше половины французов, а именно 54%, хотят, чтобы мобилизация продолжалась.

«41% французов поддерживают мобилизацию «желтых жилетов», 29% граждан положительно смотрят на это движение. И только 22% против «желтых жилетов», — сообщается в докладе Elabe.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пятая мобилизация «желтых жилетов» 15−16 декабря 2018 года собрала 66 тыс. человек по всей Франции.

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Протесты во Франции
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