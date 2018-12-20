Депутат ростовского заксобрания сообщила о состоянии здоровья шахтинцев

Шахты, Ростовская область, , 14:27 — REGNUM Депутат законодательного собрания Ростовской области Екатерина Стенякина сообщила подробности массового отравления в Шахтах. Напомним, к медикам обратились 40 человек с признаками отравления.

«Сегодня [18 декабря 2018 года] побывала в детском инфекционном отделении. На настоящий момент госпитализировано 23 ребёнка, также есть госпитализированные взрослые. Детей в очень тяжелом состоянии нет, в большинстве своём это дети не раннего возраста. В больнице имеются все необходимые препараты, в том числе и антибиотики. Всем пациентам в полном объеме предоставляются все необходимые лекарства», — написала депутат на своей странице в Instagram.

По словам Стенякиной, на данный момент нет заключения Роспотребнадзора о состоянии воды.

«То есть источник распространения заболевания официально не установлен. Ясно одно — причиной недомогания стал вирус», — указала депутат.

https://www.instagram.com/p/BrhTtCqFig1/

ИА REGNUM напоминает, что на Дону по факту массового отравления в Шахтах возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Как следует из информации, которой располагает региональное управление СКР, в медицинские учреждения города с признаками отравления обратились 21 взрослый и 19 детей. Госпитализированным был поставлен диагноз — норовирусная инфекция 2 генотипа.

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