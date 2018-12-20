Путин рассказал о поддержке Рунета

Москва, , 14:23 — REGNUM Государство поддерживает российский сегмент интернета и продолжит это делать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в Москве 20 декабря.

Рунету помогаем и продолжим помогать, ответил он на вопрос о возможности поддержки отечественного сегмента Сети по аналогии с поддержкой кино и телевидения.

Он также отметил, что доверие к СМИ со стороны людей подорвано, а журналистам нужно стремиться к максимальной объективности. Сила в правде — такова формула доверия к СМИ, подчеркнул он.

Президент также выразил надежду, что «телевизионщики задумаются» о качестве шоу на федеральных каналах. Хотя за последнее время в этом отношении кое-что меняется, отметил он, информация становится более сбалансированной.

Как сообщало ИА REGNUM, большие пресс-конференции, которые длятся по несколько часов и включают порядка сотни вопросов, Путин проводит с 2001 года. Многие вопросы становятся поводом для оформления поручений правительству России, отдельным министерствам и ведомствам.

Читайте также: Большая пресс-конференция Владимира Путина: трансляция ИА REGNUM