Рак легких — №1 в списке заболеваний в Южной Корее

Сеул, , 14:39 — REGNUM Рак легких уже 17 лет занимает лидирующие позиции в списке раковых заболеваний в Южной Корее, с 1998 года. Поэтому он будет включен в список заболеваний Национальной программы обследования здоровья, сообщает YTN.

Министерство здравоохранения Южной Кореи заявило, что добавит рак легких в список заболеваний Национальной программы обследования в июле 2019 года.

В список заболеваний программы также входят: рак желудка, печени, толстой кишки, молочной железы и рак шейки матки. В этом году список пополнился 6-ю видами рака легких.

Всемирная организации здравоохранения отмечает важность выявления рака на ранних этапах развития. Если заболевание будет выявлено на ранней стадии, то 1/3 пациентов имеет шанс на выздоровление.

В отличие от рака легких, рак молочной железы, шейки матки, толстой кишки и молочной железы легче обнаружить на ранней стадии и после обнаружения, они могут быть вылечены на 90%.

Национальная программа обследования раковых заболеваний проводится с 2004 года и направлена на снижение смертности. Стоимость полной проверки составляет 110 000 вон (~6600 рублей).

Рак легких является самым опасным среди других раковых заболеваний, так как сложно обнаружить симптомы на ранних стадиях развития. За прошлый год в Корее 7000 человек умерло от рака легких.