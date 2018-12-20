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Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на Украине снова вырос

Общество

Больше всего болеют в Хмельницкой и Сумской областях

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на Украине снова вырос
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Грипп

Киев, 20 декабря 2018, 14:09 — REGNUM  За неделю с 10 по 16 декабря 2018 года заболеваемость гриппом и ОРВИ на Украине выросла на 6,7%, заявили в пресс-службе Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщил 20 декабря официальный сайт организации.

За указанный период заболели 213 084 человека, из которых 66,5% — дети до 17 лет. Зафиксированы два летальных случая.

Эпидемический порог превышен в девяти областях страны, больше всего — в Хмельницкой и Сумской.

Напомним, один из летальных случаев, вызванный ОРВИ, зафиксирован в Овидиопольском районе Одесской области. Умер ребёнок, которому не было и года.

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Грипп, ОРЗ
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