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Путин: Понимаю противников мусоросжигающих заводов

Общество

Необходимо принять во внимание зарубежный опыт, отметил президент

Москва, 20 декабря 2018, 13:47 — REGNUM  Президент России Владимир Путин заявил, что понимает противников строительства мусоросжигающих заводов. Нельзя экономить на фильтрах, сказал он в ходе большой пресс-конференции в Москве 20 декабря.

«Нужно, чтобы на фильтрах не экономили — это самая дорогая часть», — отметил президент.

Путин добавил, что уничтожение мусора должно быть организовано с учетом соответствующих методик и технологий. Необходимо принять во внимание зарубежный опыт.

Стране нужно по меньшей мере 200 современных мусороперерабатывающих предприятий. На протяжении десятков лет в России «просто сбрасывали мусор в ямы» — никто мусоропереработкой никогда не занимался, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в Москве организована традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. В ней участвуют более 1700 представителей российских и зарубежных средств массовой информации.

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Пресс-конференция Владимира Путина
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