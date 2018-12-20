До 2035 года ВМС Украины намерены обзавестись подводными лодками

Киев, , 13:51 — REGNUM На вооружении военно-морских сил Украины будут сверхмалые подводные лодки, сообщили в пресс-центре ВМС Украины в ответ на запрос журналистов, сообщило 20 декабря информационное агентство «УНН».

"Стратегия развития Военно-морских сил Вооруженных сил Украины до 2035 года предусматривает иметь в составе национальных ВМС сверхмалые подводные лодки», — сказано в документе.

Подводные лодки планируют купить за рубежом, в числе иных образцов военной техники и оборудования.

Напомним, в средине ноября 2018 года стало известно о планах США продать Украине два списанных фрегата типа Oliver Hazard Perry.

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