Колумбийские студенты пообещали возобновить протесты в январе

Богота, , 18:20 — REGNUM Лидеры студенческого движения Колумбии объявили о том, что, несмотря на соглашение о повышении финансирования государственных университетов, достигнутое между студентами и правительством, студенты снова выйдут на акции протеста в январе 2019 года.

Как сообщило венесуэльское агентство «Телесур», президент Федерации представителей студентов Колумбии Алекс Флорес подчеркнул, что до конца декабря никаких студенческих выступлений не будет, однако они возобновятся в новом году. Также Флорес сообщил, что в январе студенческие активисты доведут соглашение до ассамблей и займутся выработкой конкретных решений.

Флорес пообещал, что студенты дойдут до каждой из ассамблей, чтобы донести до их членов преимущества соглашения, являющегося исторической победой студентов Колумбии.

В сентябре студенты и преподаватели государственных вузов Колумбии обратились к президенту Ивану Дуке с требованием предоставить 157 млн долл. для покрытия эксплуатационных расходов государственных университетов до конца года.

Так как их требования не были услышаны, представители студенческой и преподавательской среды вышли на улицы с мирными протестами, которые были подавлены полицией. Правительство Дуке представило протестующим соглашение, предусматривающее выделение в течение ближайших четырёх лет 4,5 млрд долл. на нужды государственных вузов.