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Киргизия и Казахстан расширят сотрудничество в управлении реками Шу и Талас

Общество

Участники семинара рассмотрели вопросы по адаптации к изменению климата

Тараз, Казахстан, 20 декабря 2018, 13:40 — REGNUM  В казахстанском городе Таразе прошел семинар Шу-Таласской бассейновой комиссии «Содействие трансграничному сотрудничеству и интегрированному управлению водными ресурсами в бассейнах рек Шу и Талас», сообщает 20 декабря агентство «Казинформ».

Участники комиссии обсудили создание стратегической программы действий, которая была разработана при участии министерств и ведомств Киргизии и Казахстана.

Программа направлена на повышение устойчивости социально-экономических условий и экологических систем бассейнов рек Шу и Талас. Участники семинара рассмотрели вопросы по адаптации к изменению климата, а также меры по улучшению качества воды и снижению уровня загрязнения водных ресурсов.

Напомним, Шу-Таласская водохозяйственная комиссия была создана в 2006 году. Ранее, в 2000 году, Казахстан и Киргизия подписали соглашение, регулирующее межгосударственное пользование реками Шу и Талас.

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