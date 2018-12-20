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Видео: в новой пародии актера Мэттью Макконехи заменили на Илона Маска

Общество

Создатель ролика взял за основу фильм «Интерстеллар»

Вашингтон, 20 декабря 2018, 13:35 — REGNUM  В сети набирает популярность ролик, представляющий собой нарезку из фрагментов фильма «Интерстеллар», в котором автор заменил лицо актера Мэттью Макконехи на лицо бизнесмена Илона Маска. Видео было опубликовано на YouTube-канале Order of Magnitude.

Основой для видео также стали записи испытаний ракеты SpaceX и различных выступлений Маска на телевидении. В частности, создатель пародии вставил в свой ролик известный момент интервью Илона Маска комику Джо Рогану, в котором бизнесмен покурил марихуану.

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Напомним, 19 декабря 2018 года стало известно, что компания The Boring Company Илона Маска открыла первый скоростной туннель под Лос-Анджелесом, который будет использоваться для перемещения легковых автомобилей. Предприниматель отметил, что по этому туннелю машины смогут передвигаться со скоростью 240 км/ч.

Читайте ранее в этом сюжете: Илон Маск открыл первый скоростной туннель под Лос-Анджелесом

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