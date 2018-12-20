НовГУ подписал соглашение с общественной палатой Новгородской области

Великий Новгород, , 13:28 — REGNUM Эксперты Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого примут участие в формировании в области высокой общей и профессиональной культуры и другой работе в соответствии с соглашением, подписанным с Общественной палатой Новгородской области, сообщает 20 декабря пресс-служба вуза.

Сотрудничество сторон будет направлено на поддержание имиджа Новгородской области как исторического, культурно-образовательного центра; привлечение молодежи к решению социально-экономических проблем; развитие волонтерства (добровольчества) на территории Новгородской области; общественную экспертизу законопроектов.

Соглашением предусматривается проведение совместных мероприятий, регулярных рабочих встреч по наиболее актуальным вопросам совместной деятельности, а также экспертное сопровождение сотрудниками Университета мероприятий Общественной палаты и взаимный обмен информацией.

Подписи под документом поставили председатель Общественной палаты Оксана Александрова и исполняющий обязанности ректора НовГУ Юрий Боровиков.

«Молодёжь, которая является основой университета — это яркие представители общественности, и все проекты нам надо делать вместе. Я очень надеюсь на позитивную взаимовыгодную работу», — прокомментировал подписание соглашения Юрий Боровиков.

Добавим, что подписание состоялось на заседании Общественной палаты Новгородской области.

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