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Из Красной книги Прикамья исключили 10 видов растений и животных

Общество

Состояние природной среды улучшилось, сообщает краевое минприроды

Пермь, 20 декабря 2018, 13:20 — REGNUM  В Пермском крае из региональной Красной книги исключили десять видов растений и животных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевом минприроды.

Первое издание книги вышло в 2008 году. В нём был 171 вид животных и растений. Уже подготовлено второе издание. Презентация пройдёт 21 декабря в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

В новое издание не включены русская быстрянка, обыкновенный подкаменщик, чёрный аполлон, серый или большой сорокопут, обыкновенный махаон, шмель плодовый, шмель неопределенный, многоножка обыкновенная, мякотница однолистная и тимьян маршалла.

В минприроды отмечают, что состояние природной среды региона существенно улучшилось. Этим и объясняется исключение некоторых видов растений и животных из краевой Красной книги.

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