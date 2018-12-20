Новогодние подарки от главы Карачаево-Черкесии получат более 11 тыс. детей

Черкесск, , 13:16 — REGNUM В Карачаево-Черкесии получат новогодние подарки от главы республики Рашида Темрезова более 11 тыс. детей. В их числе школьники, которые достигли особых успехов в учебе, спорте, творчестве, дети с ограниченными возможностями и дети-сироты, сообщили ИА REGNUM 20 декабря в пресс-службе главы региона.

Многие из них будут приглашены на новогодние елки во Дворце культуры города Черкесска. Так, 25 и 26 декабря утренники пройдут для 600 отличников со всех годов и районов Карачаево-Черкесии и 600 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для 200 детей с ограниченными возможностями здоровья елка пройдет 27 декабря. Еще 1100 детей с ограниченными возможностями, не посещающие дошкольные и общеобразовательные учреждения по состоянию здоровья, получат подарки на дому.

Кроме того, более 8500 подарков будут вручены учащимся нулевых и первых классов и детям-сиротам. Стоит отметить, что подарки маленьким жителям Карачаево-Черкесии вручаются уже не первый год.

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