Более 1400 студентов в Уганде могут остаться без дипломов

Кампала, , 13:18 — REGNUM Более 1,400 студентов университета Макерере в Уганде могут пропустить 69-ю выпускную церемонию, запланированную на январь 2019 года, из-за нерешенрого вопроса оплаты за обучение. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Проректор университета Макерере, профессор Барнабас Навангве 19 декабря рассказал корреспонденту Daily Monitor Uganda, что ни один студент не будет допущен к выпуску, пока он не выплатит долги по оплате обучения.

Студентам дали время до 2 января 2019, чтобы разобраться с долгами. Профессор заявил, что если все выплатят задолженность, то на церемонии в 2019 году будет 12 000 выпускников.

Однако точное количество и финальный список ещё не опубликованы.

Также каждому выпускнику необходимо заплатить 100 000 угандийских шиллингов (около 27 долларов США) за изготовление диплома, табеля успеваемости и проведение выпускной церемонии.

Помимо этого каждый должен заплатить за мантию 80 000 угандийских шиллингов (около 21 доллара США). Студентам из других стран нужно будет выплатить 480 000 угандийских шиллингов (около 130 долларов США).