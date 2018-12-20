В Гаване завершилось обучение второй группы нефтяников по программе КФУ

Гавана, , 13:12 — REGNUM Вторая группа специалистов кубинской компании Cupet завершила обучение по программе Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета (КФУ), сообщает 20 декабря пресс-служба вуза.

20 руководителей и специалистов государственной компании Кубы приобрели знания в области гидродинамического моделирования резервуара. Обучение проходило в Гаване.

«Большое количество актуальной и важной информации передано максимально понятно и доступно. Знания, полученные нами в ходе обучения, безусловно, будут использованы на практике и помогут нам в решении наших производственных задач», — сообщила старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра Cupet Норма Мартинез.

Ранее в университете сообщали, что по договору с кубинской компанией будет обучено 200 сотрудников.

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