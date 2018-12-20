Власти Москвы разрешили построить в Кунцево гостиницу

Москва, , 13:04 — REGNUM В районе Кунцево Москвы построят гостиницу, сообщил журналистам 20 декабря председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

По его словам, выдано разрешение на строительство гостинично-делового комплекса улица 5-я Мякининская, владение 20, улица 4-я Мякининская, владение 27, строение 1.

«Гостиницу высотой в 8−10 этажей возведут за счет инвестора. Разрешение на строительство действует до февраля 2022 года», — рассказал он.

Площадь отеля составит 28,2 тысяч квадратных метров, в нём будет 72 гостиничных номера и 120 апартаментов.

В нижней части здания появятся помещения для офисов и организаций сферы услуг. В подземной части появится паркинг на 250 автомобилей. Фасад спроектирован в форме незамкнутого цилиндра.

Как сообщало ИА REGNUM, район Кунцево в Москве регулярно попадает в сводки СМИ о борьбе жителей со строителями и властями из-за противостояния на улице Ивана Франко.

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