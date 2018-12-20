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Сенат Казахстана одобрил поправки по вопросам здравоохранения

Общество

Расширяется пакет социального медицинского страхования для некоторых категорий граждан

Астана, 20 декабря 2018, 12:55 — REGNUM  Депутаты Сената парламента Казахстана одобрили поправки по вопросам здравоохранения, которые направлены на введение новой модели гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и пакета обязательного медицинского страхования, сообщает 20 декабря издание BNews.

Документ позволит усовершенствовать систему корпоративного управления в медицинских организациях, внедрить единый перспективный план развития инфраструктуры здравоохранения и усовершенствовать охрану общественного здоровья.

За счет новых поправок планируется также усовершенствовать систему медицинского образования и науки, а также повысить качество медицинских кадров. В рамках новой модели бесплатная медицинская помощь будет предоставляться гражданам республики, оралманам (этнические казахи-переселенцы), иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Казахстане.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря заместитель министра здравоохранения Казахстана заявил Алексей Цой, что ведомство планирует привлечь неправительственные организации для контроля продажи лекарств без рецептов в аптеках.

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Медицина Туркестана
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