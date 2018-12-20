По факту массового отравления в Ростовской области возбуждено дело

Шахты, Ростовская область, , 12:33 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту массового отравления шахтинцев. Следователи накажут виновных в инциденте по ч.1 ст.238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 20 декабря.

Как следует из информации, которой располагает ведомство, в период с 16 по 17 декабря текущего года в медицинские учреждения города Шахты с признаками отравления обратились 21 взрослый и 19 детей. Госпитализированным был поставлен диагноз — норовирусная инфекция 2 генотипа.

«Причиной заражения граждан, на основании проведенных первичных исследований, явилось использование в обиходе и принятие в пищу питьевой воды централизованной системы водоснабжения», — уточнили в следственном управлении.

В ближайшее время будут проведены экспертизы, с помощью которых установят причины попадания инфекции в систему водоснабжения, а также конкретные должностные лица водоснабжающей организации, ответственные за поставку воды населению.

ИА REGNUM напоминает, что по 21 декабря в связи с инцидентом приостановлена работа школы № 49 и детского сада № 70 в поселке Аюта. Осуществляется гиперхлорирование питьевой воды, которая подается жителям поселков Аюта, Таловый, Нежданная, Фрунзе, Мирный, Первомайский, район железнодорожного вокзала.

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