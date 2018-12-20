В Казахстане предложили ужесточить наказание за распространение наркотиков

Астана, , 12:36 — REGNUM Сенат Казахстана должен добиться ужесточения уголовной ответственности за распространение наркотиков, заявил председатель верхней палаты парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает 20 декабря агентство «КазТАГ».

Токаев допустил, что ответственность за данное преступление нужно ужесточить до пожизненного лишения свободы.

«Или же еще более сурового наказания, поскольку это соприкасается уже с национальными интересами государства и может быть приравнено к террористической деятельности», — добавил Токаев.

Он подчеркнул, что экономические и людские потери от употребления наркотиков распространяются не на годы, а на десятилетия.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году правоохранительные органы Казахстана выявили более 6,5 тыс. уголовных правонарушений в сфере оборота наркотиков.

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