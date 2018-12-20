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Власти Москвы ликвидировали самострой с VIP-сауной

Общество

Объект располагался в районе Гольяново

Москва, 20 декабря 2018, 12:31 — REGNUM  В Москве демонтированы пристройки в к жилому дому, сообщили 20 декабря ИА REGNUM в Госинспекции Москвы по недвижимости.

Объект располагался в районе Гольяново по адресу улица Байкальская, владение 31. В нём функционировала VIP-сауна. Госинспекция провела проверку после обращения жителей.

«Установлено, что по данному адресу расположен жилой дом, к встроенно-пристроенным помещениям которого примыкают две самовольно возведенные пристройки, общей площадью 140 кв.м. Разрешительная документация на их возведение отсутствует. Данные объекты не входят в общую площадь жилого дома и нежилых встроенно-пристроенных помещений», — рассказали в инспекции.

Также выяснилось, что сауна работала незаконно. В настоящий момент пристройки демонтированы.

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