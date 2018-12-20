На Урале за 11 месяцев в ГИБДД обратились более 500 тыс. заявителей

Екатеринбург, , 12:15 — REGNUM В Свердловской области за прошедшие 11 месяцев 2018 года в региональное управление ГИБДД обратились 548 090 заявителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Граждане обращались, чтобы получить государственную регистрацию на автомобиль, сдать на право управлением машиной или получить права по итогам экзамена. Из всех обратившихся 411 021 свердловчан подавали свои заявления через Единый портал государственных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области сообщили, что за 11 месяцев от управлением автомобилями были отстранены более 11 тыс. граждан. Также по с января по ноябрь на дорогах региона пострадали 348 детей.