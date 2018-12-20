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Создание санавиации на Кавказе нужно ускорить: глава Карачаево-Черкесии

Общество

С просьбой рассмотреть вопрос о создании санавиации в СКФО раньше запланированного на 2021 год срока он обратился к Минздлраву РФ

Черкесск, 20 декабря 2018, 11:54 — REGNUM  Наличие на Северном Кавказе большого числа курортных зон и увеличение в последние годы турпотока требует скорейшего создания санитарной авиации в этом округе. С просьбой рассмотреть возможность ускорения этого процесса обратился к полпреду президента РФ в СКФО Александру Матовникову глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полпредства.

В ходе заседания совета по вопросам повышения качества оказываемой бесплатной медицинской помощи, улучшения материально-технического и лекарственного обеспечения учреждений здравоохранения, которое прошло 19 декабря в Грозном, Темрезов попросил руководство Минздрава РФ о создании санавиации на Северном Кавказе раньше запланированного на 2021 год срока.

При этом он заверил, что «все субъекты будут готовы к тем требованиям, которые есть сегодня у Министерства здравоохранения».

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Напомним, о том, что в России будет создана Национальная служба санитарной авиации, заявила 28 февраля 2018 года на заседании совета при полпреде президента в Северо-Западном федеральном округе замглавы Минздрава РФ Татьяна Яковлева. В настоящее время службы санитарной авиации действуют в 34 регионах.

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