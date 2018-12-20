Уральские журналисты спросят Путина про подмосковную школу «Горки»

Москва, , 11:54 — REGNUM О возможном закрытии подмосковной школы «Горки» спросят президента России Владимира Путина уральские журналисты из уральского информационного агентства «Накануне.Ru». Об этом заявил главный редактор издания Сергей Хурбатов корреспонденту ИА REGNUM.

«Школу «Горки» закрыли прямо посреди учебного года, и родители подозревают, что ради ценной земли», — сказал журналист.

Напомним, единственная средняя школа «Горки» в посёлке Горки Ленинские в Московской области не работает из-за приказа Министерства просвещения — «из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований». Однако из постановления не следует, что учебное заведение нужно закрывать. Тем не менее, общественность беспокоится, что школу на самом деле хотят закрыть — родителей попросили подписать заявление об отчислении их детей и перевести в другие образовательные учреждения.

К ситуации уже подключился глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, поручивший передать уголовное дело по факту приостановки учебного процесса в центральный аппарат ведомства.

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