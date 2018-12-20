Убийцу хабаровского пауэрлифтера отправили в колонию на 18 лет

Хабаровск, , 11:26 — REGNUM В Хабаровске служители Фемиды вынесли суровый приговор Анару Аллахверанову, обвиняемому в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва. Приговор 26-летнему мужчине сегодня, 20 декабря, вынес Хабаровский краевой суд. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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Обвиняемый в гибели пауэрлифтера Драчёва предстанет перед судом

Суд счёл собранные следствием доказательства вины молодого человека в инкриминируемом преступлении достаточными и за убийство из хулиганских побуждений приговорил его к 18 годам лишения свободы. Отбывать наказание осуждённый, который в ходе следствия своей вины так и не признал, будет в колонии строгого режима.

В суде установлено, что подозреваемый рано утром 20 августа 2017 года на улице в центре Хабаровска активно провоцировал конфликт со спортсменом, оскорблял его, в том числе нецензурными словами. В итоге между ними произошла драка, в результате которой один из них скончался.

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Как сообщало ИА REGNUM, убийство чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва было совершено 20 августа 2017 года возле одного из кафе в Хабаровске. По версии следствия, спортсмена избил Анар Аллахверанов, который с места преступления скрылся, однако позже сам сдался правоохранителям. Расследование дела было завершено в конце декабря 2017 года, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.